Брянец получил туалетную бумагу вместо видеокарты за 100 тысяч рублей

Бонусом к покупке стала пачка муки.

24-летний житель Советского района Брянска стал жертвой мошенничества при заказе дорогой видеокарты.

Как сообщили в региональном УМВД, молодой человек заказал в Интернете видеокарту стоимостью 100 тысяч рублей. Однако вместо оплаченного товара в посылке он обнаружил туалетную бумагу и пачку муки.

В брянской полиции действия брянца, оплатившего товар до его получения, охарактеризовали как «беспечность». Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства преступления.