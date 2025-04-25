Брянец получил условное наказание за гибель супруги в ДТП

Брянец получил условное наказание за гибель супруги и травмирование дочери в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Дубровского района вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 58-летний житель Мглина.

Днём 20 июля прошлого года фигурант за рулём автомобиля «ГАЗ 24» на автомобильной дороге «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» совершил поворот налево с обочины, не уступив дорогу двигавшемуся сзади большегрузному автомобилю. При столкновении супруга подсудимого погибла, а его несовершеннолетняя дочь получила тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.