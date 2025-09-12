Брянец получил условное наказание за изготовление более сотни патронов

Брянец получил условное лишение свободы за незаконное хранение пороха и изготовление более сотни патронов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранение взрывчатых веществ и изготовлении боеприпасов. На скамье подсудимых оказался 54-летний житель Клетнянского район.

Фигурант купил и хранил бездымный и дымный порох. После утраты права на владение оружием и боеприпасами он не сдал взрывчатое вещество. Также он присвоил порох, принадлежавший его отцу. Мужчина изготовил 109 патронов 16 калибра. Порох и боеприпасы он хранил дома и в тайнике в лесу.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к условному лишению свободы и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.