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Здоровье

Врио губернатора Брянской области посетил детскую больницу

2026, 21 июня 14:57
Врио губернатора Брянской области посетил детскую больницу
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Врио губернатора Брянской области посетил детскую больницу в День медика. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

 

 

В День медицинского работника временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук посетил Брянскую областную детскую больницу. Он поздравил коллектив с профессиональным праздником.

«Именно здесь лечили детей, пострадавших от атаки ВСУ на пассажирский автобус, следовавший из Беларуси. Профессиональные и оперативные действия наших медиков отметили их белорусские коллеги и передавали слова благодарности», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Работникам и ветеранам здравоохранения глава региона пожелал здоровья, мира, добра и благополучия.

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