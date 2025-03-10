Брянец получил условный срок за «коллекцию» патронов

Брянец получил условный срок за хранение патронов и взрывного устройства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Навлинского района рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении взрывного устройства и боеприпасов. Приговор выслушал 68-летний житель Навли.

Более 10 лет назад мужчина купил патроны различного калибра и взрывное устройство. Запрещенные предметы он хранил у себя дома. В суде он пояснил, что занимался коллекционированием.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.