Брянец получил условный срок за поджог чужой машины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брасовского района рассмотрел уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Приговор выслушал житель посёлка Локоть.

Ночью 16 марта минувшего года на автомобильной стоянке на улице Дзержинского фигурант поджёг автомобиль знакомого, с которым у него был конфликт. Машина и находившееся внутри имущество были уничтожены. Ущерб составил 330 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы, а также взыскал всю сумму причинённого ущерба. Решение не вступило в законную силу.