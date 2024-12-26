Брянец получил условный срок за покушение на мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Суражского района рассмотрел уголовное дело о покушении на мошенничество при получении выплат. Приговор выслушал житель Клинцовского района.

Мужчина сделал себе фиктивную регистрацию на территории Суражского района и в ноябре прошлого года подал в администрацию заявление о постановке на учёт в качестве нуждающегося в жилье как «добровольно выехавший из зоны проживания с правом на отселение». Но получить сертификат на почти 3,6 млн рублей ему не удалось.

Суд приговорил виновного к условному наказанию. Решение не вступило в законную силу.