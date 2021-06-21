Брянец получил восемь лет на нападение на многодетную семью

Личности его подельников устанавливаются.

37-летний житель Брянска предстал перед судом по обвинению в разбое.

Как сообщает региональная прокуратура, ночью 7 августа 2020 года брянец, ранее судимый за разбой и употребление наркотиков, с двумя подельниками, чьи личности пока не установлены, через незапертое окно проник в дом многодетной семьи в поселке Любохна Дятьковского района.

Угрожая ножом, он напал на хозяев дома и потребовал золотые украшения и деньги. Получив желаемое, преступники скрылись.

Суд приговорил жителя Брянска к восьми годам колонии особого режима.