Брянец попался на мошенничество с инвестициями

Житель Брянска потерял больше 600 тысяч рублей на мошенничестве с инвестициями. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 56-летний житель Фокинского района Брянска. В мессенджере он получил сообщение от неизвестного с предложением о выгодном вложении денег. Мужчина поверил обещаниям о быстром заработке. На указанные собеседником счета ор перевёл 605 тысяч рублей. После этого проводник в мир инвестиций исчез. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего на прошлой недели жертвами мошенников стали 28 жителей Брянской области. Они лишились 6 725 100 рублей.