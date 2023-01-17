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Брянец попался на обман с инвестициями

2023, 17 января 09:46 Происшествия
Брянец попался на обман с инвестициями
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Житель Брянского района потерял деньги, желая заработать на инвестициях. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о хищении крупной суммы обратился 49-летний житель Брянского района. С мужчиной связал якобы эксперт по инвестициям. Он предложил выгодно вложить деньги для быстрого получения прибыли. Мужчина перевел 383 тысяч рублей. После этого собеседник пропал.

Возбуждено уголовное дело

 

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