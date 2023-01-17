Брянец попался на обман с инвестициями

В полицию с заявлением о хищении крупной суммы обратился 49-летний житель Брянского района. С мужчиной связал якобы эксперт по инвестициям. Он предложил выгодно вложить деньги для быстрого получения прибыли. Мужчина перевел 383 тысяч рублей. После этого собеседник пропал.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,

Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г. Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн