Брянец предстанет перед судом за публикацию интимных фото в интернете

42-летнего брянца ждет суд за публикацию интимных фото знакомой в Сети. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи направили в суд уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии правоохранителей, 42-летний житель областного центра с июля по ноябрь 2022 года в соцсетях и в Сети размести фото интимного содержания своей 40-летней знакомой.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.