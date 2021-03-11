Брянец пришел в гости и украл два телефона, ноутбук и сабвуфер

Вора задержали по горячим следам.

Полицейские по горячим следам раскрыли грабеж в Володарском районе Брянска.

В полицию обратился 33-летний житель поселка Большое Полпино. Он рассказал, что накануне в его доме отдыхала компания. В числе гостей оказался незнакомец, который пришел вместе с приятелем хозяина дома.

Компания выпивала, вскоре хозяин прилег отдохнуть в спальне. В этот момент незнакомец на глазах остальных гостей забрал два мобильных телефона, ноутбук, сабвуфер и сбежал.

Личность грабителя оперативники установили за несколько часов. Им оказался 30-летний житель Бежицкого района, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Полицейским он рассказал, что как раз собирался вернуть украденное владельцу, но нагрянувшие полицейские помешали это сделать.

По статье «Грабеж» жителю Бежицы грозит до четырех лет заключения.