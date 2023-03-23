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Брянец пришёл в спортклуб с охотничьим ружьем

2023, 23 марта 12:40 Происшествия
Брянец пришёл в спортклуб с охотничьим ружьем
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Уголовное дело возбудили на брянца, который пришёл в спортклуб с охотничьим ружьем. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию обратился тренер фитнес-клуба в Бежицком районе Брянска. В тренажерный зал пришёл пьяный мужчина. Он отказывался снять верхнюю одежду и разозлился на предложение вернуться в комнату ожидания. Мужчина пообещал «проучить» персонал клуба и ушел.  Вскоре он вернулся с охотничьим ружьем в руках. Он напугал персонал и посетителей, после чего отнес оружие в машину.

Быстро прибывшие сотрудники полиции задержали 35-летнего брянца. В поле зрения правоохранителей он ранее не попадал.  Незаряженное ружье «Сайга 12К» стражи порядка изъяли. 

Мужчина пояснил, что увлекается охотой. Теперь ему придётся искать новое хобби. За использования ружья для совершения противоправных действий лицензии он лишится. 

Фигуранту предъявили обвинение по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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