Брянец проведёт девять лет в тюрьме за убийство женщины

Брянец проведёт девять лет в тюрьме за жестокое убийство женщины. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 40-летний жителя Дятьково.

3 апреля в доме на улице Куйбышева в посёлке Любохна пьяный мужчина поссорился с 46-летней знакомой. Причиной конфликта стало то, что женщина обменяла свою сумочку и шапку на самогон, который принесла для совместного распития. Фигурант жестоко избил женщину и она умерла на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.