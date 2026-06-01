Брянец проведёт пять с половиной лет в колонии за убийство приятеля

2026, 01 июня 18:00
Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 58-летний житель Унечского района.

В январе 2026 года фигурант распивал спиртное со знакомым у себя дома. Между мужчинами произошёл конфликт. Обвиняемый жестоко избил приятеля. Потерпевший впоследствии умер от полученных травм.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

