Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянец проведёт в колонии 10 лет за жестокое убийство женщины

2026, 26 июня 14:26
Брянец проведёт в колонии 10 лет за жестокое убийство женщины
Источник фото

Брянец проведёт в колонии 10 лет за жестокое убийство женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. Приговор выслушал  54-летний житель областного центра. 

Вечером 4 апреля 2026 года на территории производственной базы на улице Щукина в Брянске пьяный фигурант поссорился со своей знакомой. Он нанёс женщине множественные удары руками и деревянной палкой по туловищу и ногам. Потерпевшая умерла на следующий день в больнице.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянца суд отправил в колонию за изготовление двух пистолетов
26 июня 12:51
Брянца суд отправил в колонию за изготовление двух пистолетов
Брянские легкоатлеты завоевали ещё три награды на всероссийских соревнованиях
26 июня 12:43
Брянские легкоатлеты завоевали ещё три награды на всероссийских соревнованиях
Две медали завоевали брянские самбисты на Спартакиаде учащихся России
26 июня 12:37
Две медали завоевали брянские самбисты на Спартакиаде учащихся России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15644) брянск (7015) ДТП (2787) ГИБДД (2352) прокуратура (2130) уголовное дело (2075) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1097)