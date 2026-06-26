Брянец проведёт в колонии 10 лет за жестокое убийство женщины

2026, 26 июня 14:26

Брянец проведёт в колонии 10 лет за жестокое убийство женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. Приговор выслушал 54-летний житель областного центра.

Вечером 4 апреля 2026 года на территории производственной базы на улице Щукина в Брянске пьяный фигурант поссорился со своей знакомой. Он нанёс женщине множественные удары руками и деревянной палкой по туловищу и ногам. Потерпевшая умерла на следующий день в больнице.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима.