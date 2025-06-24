Брянец проведёт в колонии 18 лет за преступления против половой неприкосновенности детей

Брянец проведёт в колонии 18 лет за преступления против половой неприкосновенности маленькой дочери и ее подруги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о действия сексуального характера в отношении двух девочек. Приговор выслушал 41-летний житель областного центра.

А июне 2023 года фигурант в своей квартире в Фокинском районе совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетней подруги своей дочери. А в декабре 2024 года он совершил аналогичное преступление в отношении 10-летней дочери.

Мужчина ранее был судим за истязание и причинение смерти малолетнему ребенку, а также за преступление против безопасности движения. Суд приговорил виновного к 18 годам в колонии особого режима, а также обязал выплатить каждой пострадавшей по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.