Брянец разорвал паспорт и протокол на допросе у следователя

Подозреваемый в мошенничестве брянец разорвал свой паспорт и протокол на допросе у следователя. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования. В преступлении обвиняют ранее судимого 42-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, в июне 2023 года подозреваемый в мошенничестве мужчина был на допросе в служебном кабинете следователя. Там он порвал постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол допроса, свой паспорт и справку об освобождении из мест лишения свободы.