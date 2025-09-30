Брянец выслушал приговор по делу о мошенничестве на 5,2 млн рублей

Брянец отправился в колонию по обвинению в мошенничестве на 5,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 40-летний житель села Кокино Выгоничского района.

С апреля по сентябрь 2022 года мужчина выдавал себя за представителя организации, которую ранее возглавлял его умерший брат. Через электронный документооборот он направил заявку на поставку табачной продукции. При этом выполнять обязательства по договору он не собирался. Фигурант похитил 50 тысяч пачек сигарет на сумму 5,2 млн рублей. Табачные изделия он продал, а вырученные деньги потратил, не расплатившись за поставку.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима.Решение не вступило в законную силу.