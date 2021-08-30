Брянец забыл ключи и сообщил о ребенке в окне для вызова пожарных

Сотрудники МЧС убедились в том, что вызов ложный, и вернулись в часть.

В региональном ГУ МЧС рассказали о ложных вызовах спасателей. Так, житель Брянска забыл ключи от квартиры и решил обратиться в МЧС за помощью. Он сообщил, что в окне многоэтажки находится маленький ребенок.

На место оперативно прибыли две машины пожарно-спасательных подразделений. Однако выяснилось, что вызов оказался ложным – таким образом брянец пытался вернуться в запертую квартиру.

Убедившись, что нет опасности для здоровья и жизни людей, спасатели вернулись в пожарно-спасательную часть.

«А ведь в любой момент, пока пожарные-спасатели находились на выезде, их помощь могла потребоваться на реальном пожаре или в настоящей чрезвычайной ситуации, где каждая потраченная впустую минута могла стоить чьей-то жизни!» – сообщает ведомство.

Также нередки случаи, когда спасательные службы вызывают балующиеся дети. Заведомо ложный вызов влечет штраф, а ложное сообщение о теракте подразумевает уголовную ответственность.