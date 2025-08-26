Брянская пенсионерка лишилась почти двух миллионов рублей после общения с мошенником

Пожилая жительница Брянска лишилась почти двух миллионов рублей после общения с мошенником, представившегося её работодателем. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Советского района. Женщине на телефон позвонил якобы работодатель. Он сообщил о выявленных нарушениях в справке 2-НДФЛ. Во время беседы с запуганной женщиной злоумышленник получил доступ к её счетам. Потерпевшая лишилась 1 937 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.