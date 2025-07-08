Брянская прокуратура требует чиновников заплатить покусанному собакой ребёнку

Брянская прокуратура требует чиновников заплатить ребёнку, покусанному бездомной собакой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратилась жителя Брянского района. На его сына напала бездомная собака. 7 апреля мальчик гулял около школы на улице Советской в селе Супонево. Там к нему подбежала бездомная собака и укусила за голень. Ребёнок прошёл лечения, в том числе курс вакцинирования от бешенства.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Документ находится на рассмотрении.