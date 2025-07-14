Брянские автоинспекторы оштрафовали любителя ночного дрифта

Нарушителя нашли по материалам, размещенным в соцсетях.
Реагируя на материалы соцсетей, брянские автоинспекторы нашли любителя ночного дрифта, 21-летнего жителя Почепа.
Было установлено, что 23 июня около 02:10 ночи на проспекте Станке Димитрова в Брянске мужчина на автомобиле Ford Mustang занимался дрифтингом. Сам факт запечатлен в материалах, размещенных в соцсетях.
После проверки, жителю Почепа представили целый ряд административных протоколов за: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и обгона, а также нарушение правил маневрирования.
Кроме того, у водителя отсутствовал страховой полис ОСАГО и было выявлено превышение допустимого уровня тонировки стекол. Общая сумма штрафных санкций составила 11 тысяч 550 рублей.
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