Брянские чиновники проморгали карантин по бешенству в Жуковском районе

В отношении начальника управления ветеринарии и его зама возбудили административные дела.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе по предотвращению заразных болезней животных со стороны регионального управления ветеринарии.

Как сообщает прокуратура, чиновники направили губернатору представление об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных в деревне Косилово Жуковского района спустя четыре дня с момента подтверждения диагноза. Это привело к несвоевременному установлению карантина в Косилово.

Еще одно нарушение связано с ограничениями по бруцеллезу собак в Белых Берегах. Введя ограничительные меры, управление ветеринарии не установило их срок.

В отношении начальника управления и и его заместителя природоохранная прокуратура возбудила административные дела по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Их рассмотрит Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.