Брянские чиновники заплатят покусанному бездомной собакой мальчику

Брянские чиновники заплатят пюмальчику, покусанному бездомной собакой в феврале. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Володарского района Брянска обратились родители 14-летнего мальчика. В феврале около дома № 28 на улице Димитрова в областном центре на подростка напали две безнадзорные собаки. Одна из них укусила мальчика за ногу. Юноше потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция взыскала с Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.