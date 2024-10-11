Брянские добровольцы разыскали пенсионера в лесу

Брянские добровольцы за несколько часов разыскали 67-летнего мужчину в лесу. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Вечером 8 октября на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропавшем 67-летнем мужчине. Пенсионер ушёл в лес в Брянском районе и заблудился. По мобильному телефону он смог попросить помощи.
Волонтёры начали работать по направлению «лес на связи» (ЛНС). Но на улице быстро темнело и выводить мужчину по телефону стало небезопасно.
Спустя несколько часов на место поисково-спасательных работ прибыли добровольцы. Они получали задачи и отправлялись в лес. И уже спустя 15 минут после отправки первой группы поисковиков пенсионер откликнулся. Но волонтёры не смогли напрямую пробраться к нему через ветровал. Дополнительная поисковая группа отправилась в обход, быстро обнаружила пенсионера и отвела в штаб к родным.
09.10.2024 11:49
Деловые связи
Смоленщина наращивает экспорт. За первое полугодие 2024 года объём поставок увеличился более чем на 4% и составил почти $610 млн. Основными внешними рынками наших предприятий стали Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Узбекистан и Индия. Причём экспорт в Казахстан и в Китай вырос вдвое, а поставки в Индию – почти в 100 раз (правда, изначально
09.10.2024 11:41
Под крылом самолёта
Сотрудничество региона с корпорацией «Тактическое и ракетное вооружение» по развитию производства гражданской продукции стало темой обсуждения на заседании Совета директоров КТРВ, которое прошло с участием его генерального директора Бориса Обносова и губернатора Василия Анохина. Напомним, что частью корпорации является Смоленский авиационный завод. В настоящее время правительство региона оказывает предприятию содействие в запуске проекта по производству
09.10.2024 11:40
Жильём обеспечим
Для привлечения кадров на периферию и поддержки уже работающих специалистов в регионе возводят жильё. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» стартовало строительство многоквартирных и частных домов в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском районах. По словам губернатора Василия Анохина, планируется ввести 5 тысяч кв. м жилья. Это почти в 5 раз больше, чем за предыдущие 3
09.10.2024 11:39
Не в прибыли дело
Как в регионе поддерживают НКО. Поисковое движение, волонтёры, молодёжные активисты, НКО, работающие с уязвимыми группами населения и участвующие в сборе помощи бойцам СВО… Сфера деятельности смоленских общественников обширна и растёт с каждым годом. Равно как и число таких организаций. На сегодняшний день в Смоленской области активно работают 1267 НКО. Для их поддержки выстроена целостная система