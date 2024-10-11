Брянские добровольцы разыскали пенсионера в лесу

Брянские добровольцы за несколько часов разыскали 67-летнего мужчину в лесу. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Вечером 8 октября на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропавшем 67-летнем мужчине. Пенсионер ушёл в лес в Брянском районе и заблудился. По мобильному телефону он смог попросить помощи.

Волонтёры начали работать по направлению «лес на связи» (ЛНС). Но на улице быстро темнело и выводить мужчину по телефону стало небезопасно.

Спустя несколько часов на место поисково-спасательных работ прибыли добровольцы. Они получали задачи и отправлялись в лес. И уже спустя 15 минут после отправки первой группы поисковиков пенсионер откликнулся. Но волонтёры не смогли напрямую пробраться к нему через ветровал. Дополнительная поисковая группа отправилась в обход, быстро обнаружила пенсионера и отвела в штаб к родным.