Брянские инспекторы ДПС задержали подозреваемого в нападении на женщину

Инспекторы ДПС в Брянске задержали мужчину, подозреваемого в причинении ножевых ранений женщине. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В общежитии на территории Бежицкого района Брянска на почве ревности поссорились 35-летний житель Смоленской области и хозяйка комнаты, у которой он жил несколько месяцев. Пьяный мужчина ударил женщину ножом в шею. Испугавшись, нападавший вызвал скорую помощь и сбежал.

Очень быстро мужчина с бурыми пятнами на одежде привлек внимание инспекторов ДПС Александра Шако и Дмитрия Францеваю. Вместе с коллегами из уголовного розыска полицейские его задержали его. С момента совершения преступления прошло меньше часа.

Потерпевшая находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает. Мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.