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Брянские инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в краже

2023, 20 апреля 16:36 Происшествия
Брянские инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в краже
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Брянские инспекторы ГИБДД на трассе задержали подозреваемого в краже из гаража. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

Патрульный экипаж ГИБДД на участке дороги «Орел – Смоленск» в Карачевском районе остановил для проверки автомобиль. 24-летний житель Брянска сильно нервничал. Полицейские осмотрели машину  и обнаружили сваленные набор инструментов, болгарку, шуруповерт, насос, фары и 30 метров кабеля.

Молодого человека доставили в отдел. Он рассказал, что проезжал мимо расположенного в укромном месте гаража и решил поискать там что-нибудь ценное. Он сорвал и забрал вещи, стоимостью около 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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