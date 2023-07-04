Брянские инспекторы ищут очевидцев смертельной аварии

Брянские инспекторы ищут очевидцев аварии в Выгоничском районе, в которой погибли два человека.

ДТП произошло 9 июня около 12 часов 20 минут на 43 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 26-летний водитель на Volkswagen Jetta при перестроении столкнулся с фурой Volvo. После этого легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик DAF с полуприцепом.

Водитель и 28-летний умерли в больнице.

Очевидцев ДТП просят связаться с СО СУ УМВД России по Брянской области по телефонам: 8 (4832) 67-03-91, 8 (4832) 67-03-61 или +7-980-301-37-59.