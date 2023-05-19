Брянские инспекторы задержали браконьера

Инспекторы ДПС в Брянске задержали браконьера с сетями и незаконно выловленной рыбой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Брянску остановили для проверки автомобиль. За рулём был ранее судимый 39-летний житель Брянского района.

Полицейские обнаружили в багажнике машины надувную лодку, около 200 метров сетей и более 20 рыб.

Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».