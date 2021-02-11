Брянские пенсионеры получили выплаты билетами «Банка приколов»

Размер ущерба превысил 100 тысяч рублей.

В Суземском районе осудили мошенника, обманувшего двух брянских пенсионеров.

Как сообщает региональная прокуратура, ранее судимый 33-летний уроженец Ленинградской области подменил более 100 тысяч рублей, предназначавшихся в качестве социальных выплат двум пенсионерам из Дубровки и Суземки, на билеты «Банка приколов». У одного из них злоумышленник украл более 7 тысяч рублей.

По решению суда мошеннику предстоит возместить ущерб. Также суд приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии.