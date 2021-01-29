Брянские пограничники задержали в Климовском районе нарушителя границы

Гражданин Украины с просроченными документами пытался попасть в Россию в обход пограничных постов.

Наряд пограничников вчера задержал в Климовском районе гражданина Украины, который пытался пройти на территорию РФ в обход официальных пунтков пропуска. На нарушение границы он пошел, так как имел при себе просроченные документы.

Теперь ему грозит до 200 тыс. рублей штрафа или до двух лет лишения свободы. По информации пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Для легального въезда в Россию иностранцы должны попадать в страну через легальные пункты пропуска с действительными документами, удостоверяющими личность. А в условиях пандемии для въезда в Россию, в частности, граждан Украины, нужно иметь при себе также бумажные документы, подтверждающие основания для въезда — на работу, учебу, лечение по приглашению российской медицинской организации, похороны близкого родственника или ухода за ним и тому подобное.

Из-за ограничений, которые ввела в условиях пандемии украинская сторона, на границе Брянской области с Украиной действуют только два международных пункта пропуска — Троебортное — Бачевск и Новые Юрковичи — Сеньковка.