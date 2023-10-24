Брянские полицейские ищут подозреваемую в краже денег с карты подростка

Полицейские ищут женщину, подозреваемую в краже почти пяти тысяч рублей с карты подростка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 17-летний житель Фокинского района Брянска. Он потерял банковскую карту. Со счета уже пропали 4700 рублей.

Стражи порядка выяснили, что картой юноши в магазине расплатилась неизвестная женщина. Она попала на запись камер видеонаблюдения.

Сотрудники УМВД России по городу Брянску просят жителей оказать содействие в установлении её личности. Приметы разыскиваемой: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, тёмно-русые волосы завязаны в пучок. Женщина была одета в кофту с оранжевыми полосками и тёмные брюки.

Информацию просят сообщить в полицию по телефону 102, либо 8-905-175-05-83.