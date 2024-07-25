Брянские полицейские искали нелегальных мигрантов на рынке

Полицейские искали нелегальных мигрантов на рынке в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские вместе с коллегами из ФСБ, Росгвардии, следственного комитета и областного Военного комиссариата провели рейд на рынке в Советском районе Брянска. Они проверяли соблюдение миграционного законодательства.

Правоохранители проверили 15 граждан России и 35 иностранцев. 11 из них сотрудники Военного комиссариата вручили повестки. Двух россиях привлекли к административной ответственности за предпринимательство без регистрации. А два иностранца нарушили правила пребывания в Российской Федерации. Они заплатят штрафы и покинут страну.