Брянские полицейские изъяли более 13 тысяч пачек немаркированных сигарет

Брянские полицейские изъяли из незаконного оборота более 13 тысяч пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрит уголовное дело о торговле немаркированными табачными изделиями. В преступлении обвиняют 60-летнего жителя Рогнединского района.

По версии следствия, в 2023 году мужчина купил немаркированные сигареты и торговал ими на рынке в посёлке Рогнедино. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 13 тысяч пачек на более чем 1,6 млн рублей.