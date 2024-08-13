Брянские полицейские изъяли контрафактные сигареты и алкоголь
Брянские полицейские изъяли контрафактные сигареты и алкоголь на 217 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции выявили факты продажи в посёлке Климово немаркированной алкогольной продукции и сигарет. В незаконном бизнесе подозревают 58-летнюю индивидуальную предпринимательницу и её 68-летнюю подельницу. В принадлежащем женщине магазине полицейские обнаружили более 1390 пачек сигарет и 47 бутылок крепкого спиртного. Стоимость товаров превысила 217 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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