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Брянские полицейские изъяли около пяти кило наркотиков (ВИДЕО)

2022, 05 октября 17:30 Происшествия
Брянские полицейские изъяли около пяти кило наркотиков (ВИДЕО)
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В машине двух брянцев стражи порядка обнаружили два мешка с пятью килограммами марихуаны. 

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области остановили на трассе в поселке Глинищево автомобиль. За рулём находились 33-летний и 40-летний жители региона.

В машине полицейские обнаружили два мешка с растениями. Предположительно это была марихуана. Подозрение стражей порядка подтвердило исследование в Экспертно-криминалистическом центре.  Вес запрещенного вещества составил около 5 килограммов.

Возбуждено уголовное дело.

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