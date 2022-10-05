Брянские полицейские изъяли около пяти кило наркотиков (ВИДЕО)

В машине двух брянцев стражи порядка обнаружили два мешка с пятью килограммами марихуаны.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области остановили на трассе в поселке Глинищево автомобиль. За рулём находились 33-летний и 40-летний жители региона.

В машине полицейские обнаружили два мешка с растениями. Предположительно это была марихуана. Подозрение стражей порядка подтвердило исследование в Экспертно-криминалистическом центре. Вес запрещенного вещества составил около 5 килограммов.

Возбуждено уголовное дело.