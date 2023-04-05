Брянские полицейские изъяли почти тысячу пачек поддельных сигарет

Брянские стражи порядка из незаконного оборота изъяли почти тысячу пачек поддельных сигарет на 116 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники УМВД России по Брянской области выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции. 4-летний иностранец продавал сигареты в городе Новозыбкова. Нелегальную табачную продукцию зарубежного производства он хранил в машине.

Сотрудники полиции изъяли из оборота 988 пачек сигарет на сумму более 116 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.