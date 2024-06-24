Брянские полицейские изъяли пять килограммов наркотиков у жителя Сочи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Брянской области вместе с оперативниками федерального наркоконтроля на 138 километре автодороги Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» задержали 32-летнего жителя города Сочи. В автомобиле, на котором передвигался мужчина, в обшивке багажника стражи порядка обнаружили свёрток с подозрительным веществом. Эксперты вынесли заключение, что в пакетах находится почти четыре килограмма синтетических наркотиков. Курьер планировал перевезти партию наркотика из Смоленской в Курскую область.

Кроме того, в телефоне задержанного полицейские нашли координаты тайника в Краснодарском крае. Там полицейскими ещё один килограмм «синтетики».

Фигуранта взяли под стражу. Возбуждены уголовные дела.