Брянские полицейские обнаружили 16 тайников с мефедроном

Брянские полицейские задержали жительницу Тверской области, подозреваемую в оборудовании 16 тайников с мефедроном. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску на Белобережской улице задержали 27-летнюю жительницу Тверской области. Её подозревают в незаконном обороте запрещённых веществ. У женщины при себе и в арендованной квартире на улице Минской полицейские обнаружили свёртки с мефедроном.

По версии следствия, женщина забрав из тайника в Брянской области крупную партию наркотика. Затем подозреваемая расфасовала его на мелкие дозы и стала делать закладки. Полицейские обнаружили 16 оборудованных ей тайников в Брянской, Смоленской и Тверской областях. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 420 грамм наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантку заключили под стражу.