Брянские полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег из коляски

Брянские полицейские по горячим следам задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в краже денег из коляски. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница посёлка Локоть. Заявительница забыла в принадлежащей её детской коляске, оставленной в подъезде, 5500 рублей. Спустя время она вернулась за ними, но деньги исчезли.

Оперативники уголовного розыска в течение суток установили личность подозреваемой к преступлению. 36-летнюю жительницу Брасовского района правоохранители задержали. Женщина уже ранее была судима за кражу.

Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовное дело.