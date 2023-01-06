Брянские полицейские по горячим следам раскрыли квартирную кражу

Стражи порядка в Брянске по горячим следам раскрыли кражу 40 тысяч рублей из квартиры. Об этом рассказали в региональном УМВД.

22-летний житель Бежицкого района Брянска обратился в полицию с заявлением о краже. Молодой человек уходя гулять с собакой, забыл закрыть входную дверь своей квартиры. Пока его не было неизвестный вор забрал более 40 тысяч рублей, банковские карты, документы и скидочные купоны.

По горячим следам оперативники уголовного розыска задержали 25-летнюю жительницу города. Она уже была судима за кражу. При обыске стражи порядка обнаружили похищенное.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет колонии.