Брянские полицейские по горячим следам задержали грабителя

Стражи порядка за пару часов задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении пожилой жительницы Брянска. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

Пожилая жительница Брянска стала жертвой грабителя. Неизвестный мужчина вырвал из рук пенсионерки сумку и убежал.

За два часа оперативникам уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 47-летний житель областного центра не так давно освободился из тюрьмы и состоит на полицейском учете.

Рецидивист признался, что некоторое время следовал за пенсионеркой от магазина, выжидая удобный для нападения момент. В сумке потерпевшей было 950 рублей, которые злоумышленник потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант может вернуться в колонию на срок до семи лет.