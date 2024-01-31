Брянские полицейские по горячим следам задержали обокравшую пенсионерку «соцработницу»
Брянские полицейские по горячим следам задержали 39-летнюю жительницу Новозыбковского района, обокравшую пенсионерку под видом соцработника. Об этом рассказали в региональном УМВД.
О краже в отдел полиции Климовского района сообщила 85-летняя жительница села Рубежное. Утром к пенсионерке пришла женщина, представившаяся социальным работником. После ухода незнакомки заявительница обнаружила исчезновение 182 тысяч рублей.
Уже к вечеру этого же дня стражи порядка задержали подозреваемую. 39-летняя жительница Новозыбковского района ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Часть денег полицейские у неё изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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