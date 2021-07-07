Брянские полицейские поймали фокинского вора

Мужчина взламывал гаражи и похищал оттуда ценное имущество.

Как сообщают сотрудники УМВД Брянской области, о кражах сообщили два жителя Фокинского района.

Вскоре ранее судимого 35-летнего местного воришку нашли. У него дома обнаружили часть украденного имущества.

Злоумышленник работал по схожей схеме: взламывал замки на гаражах, выбирал, что забрать в них, предпочтение отдавал инструментам, и уходил.

Сейчас выясняется, не причастен ли пойманный вор к подобным похищениям.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит лишения свободы на срок до пяти лет.