Брянские полицейские предотвратили мошенничество

Брянские полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, предотвратив хищение денег у пенсионера. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска полиции Брянска установили личность курьера телефонных мошенников. Фигурант должен был получать деньги от обманутых пенсионеров и переводить на банковские карты кураторов.

Жертвой злоумышленников стал житель Бежицкого района Брянска. Аферисты сообщили пенсионеру, что его родственник стал виновником ДТП. За не привлечение его к уголовной ответственности они потребовали заплатить 200 тысяч рублей.

По указанию мошенников потерпевший спрятал деньги в сумку с вещами и передал водителю такси, который, не подозревая о преступлении, должен был отвезти их сообщнику мошенников в Смоленскую область. В городе Рославль фигуранта при получении денег задержали сотрудники полиции.

Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве. Стражи порядка вернули деньги потерпевшему.