Брянские полицейские проверяют факт фиктивной постановки мигрантов на учёт

Брянские полицейские проверяют факт фиктивной постановки на учёт иностранцев жительницей Выгоничского района. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники отдела по вопросам миграции городского УМВД выявили факт нарушения миграционного законодательства. По версии правоохранителей, 39-летняя уроженка Выгоничского района фиктивно прописала в своей квартире двух иностранцев. В многоэтажке в Володарском районе областного центра должны были жить 40-летняя женщина и 22-летний мужчина. Но по информации соседей, в квартире продолжительное время никого не было.
Собственница пояснила полицейским, что делает ремонт в жилом помещении. О местонахождении временно зарегистрированных в её квартире иностранцев женщина якобы ничего не знает.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
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