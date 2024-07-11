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Брянские полицейские раскрыли кражу денег из тайника

2024, 11 июля 17:36 Происшествия
Брянские полицейские раскрыли кражу денег из тайника
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Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 15 тысяч рублей из тайника. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился 20-летний житель Советского района Брянска. Из  импровизированного тайника за картиной в его квартире пропали 15 тысяч рублей. Он подозревал в причастности к хищении знакомого, который гости у него несколько дней. На звонки  и сообщения в соцсетях приятель не отвечал.

Полицейские задержали 19-летнего жителя Дятьковского района. В поле зрения правоохранителей он до этого случая не попадал. Молодой человек признался в краже и вернул деньги.

Фигуранту предъявили  обвинение в краже.

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