Брянские полицейские раскрыли кражу денег из тайника

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 15 тысяч рублей из тайника. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 20-летний житель Советского района Брянска. Из импровизированного тайника за картиной в его квартире пропали 15 тысяч рублей. Он подозревал в причастности к хищении знакомого, который гости у него несколько дней. На звонки и сообщения в соцсетях приятель не отвечал.

Полицейские задержали 19-летнего жителя Дятьковского района. В поле зрения правоохранителей он до этого случая не попадал. Молодой человек признался в краже и вернул деньги.

Фигуранту предъявили обвинение в краже.