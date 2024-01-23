Брянские полицейские раскрыли кражу денег с карты

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 12 тысяч рублей с карты знакомой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 29-летняя жительница Климовского района. С её банковского счета пропали 12 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению может быть причастен ранее судимый 42-летний знакомый потерпевшей. Он некоторое время пользовался банковской картой женщины, так как его была заблокирована. Стражам порядка мужчина рассказал, что «привязал» карту к мобильному приложению на своем телефоне. Карту знакомой он вернул. А когда на её счет поступили деньги, перевел их себе.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража».