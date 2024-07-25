Брянские полицейские раскрыли кражу денег у пассажирки маршрутки

Брянские полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже крупной суммы у пассажирки маршрутки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась. Во время поездки в маршрутном такси из её рюкзака пропали 200 тысяч рублей. Деньги женщина перевозила в кармане рюкзака.

Потерпевшая вспомнила, что стоявшая рядом с ней пассажирка в какой-то момент резко бросилась к двери и поспешно вышла из салона.

За сутки правоохранители установили подозреваемую. 44 -летняя женщина уже не раз была судима. Полицейские задержали её дома. 175 тысяч рублей стражи порядка изъяли, а остальное злоумышленница успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».